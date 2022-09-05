***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.09.2022 19:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060295
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2406
En Düşük
18,1962
18:0518,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0719
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1764
En Düşük
18,0825
18:051.006,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.006,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2228
|18,2285
|% 0,07
|
|Euro
|18,1457
|18,1620
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0460
|21,1516
|% 0,57
|
|Frank
|18,5384
|18,6501
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8319
|4,8562
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.777
|6.843
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,37
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de