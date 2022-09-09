***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 15:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061938
BIST
17:093.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 95,64
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:0918,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:0918,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0995
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:091.006,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.006,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GARAN
|26,18
|2.868.654.523
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.914.580.929
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.396.252.528
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.156.141
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,14
|40.812.493
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,68
|47.894.943
|% -6,45
|
|MEDTR
|24,66
|31.937.801
|% -6,45
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,03
|13.912.485.772
|% 5,81
|
|YKBNK
|9,18
|8.487.483.816
|% 7,87
|
|EREGL
|32,90
|7.721.095.425
|% 6,47
|
|THYAO
|74,05
|5.570.448.011
|% 1,44
|
|EKGYO
|5,10
|4.930.212.915
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,10
|4.930.212.915
|% 4,29
|
|YKBNK
|9,18
|8.487.483.816
|% 7,87
|
|AKBNK
|16,03
|13.912.485.772
|% 5,81
|
|ISCTR
|12,44
|3.914.580.929
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.787.073.861
|% 9,95
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2359
|18,2412
|% 0,10
|
|Euro
|18,3203
|18,3289
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,0738
|21,1795
|% 0,80
|
|Frank
|18,9228
|19,0368
|% 1,13
|
|Riyal
|4,8397
|4,8640
|% 0,08
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.823
|-7,00
|
|Tam
|6.756
|6.832
|3,00
|
|Yarım
|3.292
|3.340
|2,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|2,57
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 94 artarak (% 2.93 ) 3, 160
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, ATATP, KRDMA, KRDMB, HKTM, GARAN, GRNYO, ISCTR, HURGZ, KRDMD
-
17:23
BASCM, KLNMA, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
DIRIT, KLMSN, KRSTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 145 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 105 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem