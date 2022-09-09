***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.09.2022 15:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061940
BIST
15:493.536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 98,42
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
15:4918,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
15:4918,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0892
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
15:491.008,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.008,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GARAN
|26,18
|2.858.273.420
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.391.871.619
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.810.858.274
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|9.863.958
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,15
|37.790.354
|% -6,73
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|MTRKS
|36,20
|43.914.010
|% -5,09
|
|MEDTR
|25,06
|19.414.355
|% -4,93
|
|AKBNK
|16,01
|12.353.887.564
|% 5,68
|
|YKBNK
|9,16
|7.517.060.423
|% 7,64
|
|EREGL
|33,04
|6.933.793.672
|% 6,93
|
|THYAO
|73,80
|4.858.272.488
|% 1,10
|
|EKGYO
|5,14
|4.371.678.287
|% 5,11
|
|EKGYO
|5,14
|4.371.678.287
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,16
|7.517.060.423
|% 7,64
|
|AKBNK
|16,01
|12.353.887.564
|% 5,68
|
|ISCTR
|12,44
|3.810.858.274
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.773.350.465
|% 9,95
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2372
|18,2420
|% 0,10
|
|Euro
|18,3113
|18,3186
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0562
|21,1618
|% 0,72
|
|Frank
|18,9471
|19,0612
|% 1,26
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,18
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|7,29
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|18,00
|
|Tam
|6.778
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.303
|3.346
|8,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|90,69
|90,69
|1,54
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 126, 72 artarak (% 3.36 ) 3, 893
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16:03XU100
Endeks 3, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 89 üstünde . İşlem hacmi 77, 904.00 milyon TL de
-
16:03GARFA
Yüzde 6.41 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 899 adet işlem
-
16:02ZRGYO
Yüzde 9.24 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 397, 794 adet işlem
-
16:01LIDER
Yüzde 6.87 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 929, 603 adet işlem