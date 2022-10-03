***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 17:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066787
BIST
16:533.308
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 127,71
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.310
En Düşük
3.196
16:5318,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:5318,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0955
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:53996,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,44
|Açılış
|: 996,66
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:53
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.075.886
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|617.475.347
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.573.635
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.836.897
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.286
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.659.805
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|28.371.487
|% -6,78
|
|THYAO
|75,95
|5.240.886.877
|% 7,58
|
|SASA
|70,20
|2.850.444.158
|% 2,93
|
|TUPRS
|314,60
|1.853.564.035
|% 8,63
|
|YKBNK
|7,46
|1.733.945.807
|% 5,52
|
|ASELS
|30,24
|1.571.186.961
|% 3,21
|
|EKGYO
|4,00
|1.477.207.101
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,46
|1.733.945.807
|% 5,52
|
|ODAS
|6,62
|1.123.204.026
|% 4,42
|
|HALKB
|7,27
|971.812.707
|% 4,15
|
|ISCTR
|7,96
|1.011.045.163
|% 5,85
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5443
|18,5516
|% 0,27
|
|Euro
|18,2081
|18,2318
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,7648
|20,8690
|% 0,78
|
|Frank
|18,6431
|18,7554
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9196
|4,9443
|% 0,19
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|9,59
|
|Altın Gr.
|995
|996
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|33,00
|
|Tam
|6.695
|6.750
|18,00
|
|Yarım
|3.257
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|1,15
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,62
|
|B. Petrol
|89,44
|89,44
|4,30
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08CONSE
Yüzde 8.65 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 728, 185 adet işlem
-
17:07SEKFK
Yüzde 7.28 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 259, 156 adet işlem
-
17:06IZFAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 490 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 37 artarak (% 4.52 ) 3, 614
-
17:04XU100
Endeks 3, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 93 üstünde . İşlem hacmi 42, 584.00 milyon TL de