***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 17:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066788
BIST
17:363.380
En Yüksek
|Değişim
|: 6,28%
|| 199,75
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.380
En Düşük
3.196
17:3618,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3618,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:361.007,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 18,92
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.008,27
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:36
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|100.166.492
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.135.131.750
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.574.336.076
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.770.187
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.365.840
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.938.646
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|30.427.028
|% -6,78
|
|THYAO
|77,20
|6.262.626.775
|% 9,35
|
|SASA
|70,75
|3.304.223.016
|% 3,74
|
|ASELS
|31,50
|2.402.952.388
|% 7,51
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.994.828
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.135.131.750
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,16
|2.043.296.967
|% 7,49
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.994.828
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,99
|497.431.059
|% 7,57
|
|TSKB
|2,66
|581.506.567
|% 8,57
|
|HALKB
|7,67
|1.585.461.001
|% 9,89
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5358
|18,5434
|% 0,23
|
|Euro
|18,2170
|18,2453
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8630
|20,9676
|% 1,26
|
|Frank
|18,7021
|18,8148
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|26,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|19,13
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.759
|6.827
|95,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|43,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,88
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,86
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
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17:51TUPRS
Yüzde 9.98 oranında artışla 318.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 014, 210 adet işlem
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 59 artarak (% 7.13 ) 3, 704
-
17:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
-
17:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
-
17:49XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 19 üstünde . İşlem hacmi 56, 323.00 milyon TL de