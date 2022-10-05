***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.10.2022 17:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067549
BIST
17:203.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 22,30
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:2018,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:2018,1496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:201.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,27
|Açılış
|: 1.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KONYA
|1.490,50
|137.804.824
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.162.731
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.418.391.619
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.253.240
|% 9,92
|
|KRONT
|53,45
|75.279.320
|% 9,57
|
|INFO
|8,69
|130.564.341
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.975.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|RODRG
|35,00
|4.874.889
|% -5,91
|
|THYAO
|84,60
|4.573.305.519
|% -0,12
|
|SASA
|87,05
|3.947.219.196
|% 2,17
|
|SISE
|30,18
|3.712.279.002
|% 2,44
|
|ASELS
|31,58
|2.744.320.154
|% 0,45
|
|EKGYO
|4,31
|2.079.453.958
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.079.453.958
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,15
|1.592.708.296
|% 0,12
|
|AKBNK
|12,84
|1.841.163.713
|% -0,47
|
|ODAS
|7,49
|1.014.149.121
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,33
|1.104.399.701
|% -0,24
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5830
|% -0,01
|
|Euro
|18,1436
|18,1496
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5853
|20,6885
|% -0,39
|
|Frank
|18,6271
|18,7393
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,87
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|-10,31
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-52,00
|
|Tam
|6.800
|6.857
|-74,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,31
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|1,33
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33FORMT
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 738, 681 adet işlem
-
17:32HKTM
Yüzde 8.11 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 374 adet işlem
-
17:31ORGE
Yüzde 4.17 oranında artışla 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 102, 217 adet işlem
-
17:30CRFSA
Yüzde 6.93 oranında artışla 39.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 951, 906 adet işlem
-
17:29ORGE
Yüzde 4.76 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 024, 899 adet işlem