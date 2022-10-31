***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 14:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075267
BIST
14:223.941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 61,73
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:2218,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:2218,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0378
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:22982,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 982,40
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:22
|AKCNS
|44,00
|99.888.687
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|261.408.533
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.357.810
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.265.086
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|111.612.367
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,70
|12.449.535
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,91
|31.462.979
|% -6,42
|
|THYAO
|98,80
|3.524.476.787
|% 1,91
|
|SASA
|118,20
|1.913.760.386
|% 8,14
|
|AKBNK
|14,49
|1.723.068.329
|% -1,29
|
|YKBNK
|8,94
|1.402.691.323
|% 0,68
|
|TUPRS
|373,40
|1.344.178.112
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,39
|927.993.041
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,94
|1.402.691.323
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,10
|1.138.583.689
|% 0,55
|
|SKBNK
|2,04
|249.136.106
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,49
|1.723.068.329
|% -1,29
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6188
|% 0,21
|
|Euro
|18,4903
|18,4988
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,4393
|21,5469
|% -0,36
|
|Frank
|18,5326
|18,6442
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,22
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,79
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.609
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.220
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37EGEEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 3, 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 922 adet işlem
-
14:36SASA
Yüzde 8.14 oranında artışla 118.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 553, 206 adet işlem
-
14:35XU100
Endeks 3, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 36, 748.00 milyon TL de
-
14:35KLRHO
Yüzde 5.37 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 134 adet işlem
-
14:34ZOREN
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 591, 553 adet işlem