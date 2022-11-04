***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.11.2022 10:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076730
BIST
11:074.158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 52,60
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
11:0718,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:0718,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2200
En Düşük
18,2200
11:07986,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,57
|Açılış
|: 986,98
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MIATK
|83,15
|47.559.441
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.177.212
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.078.726
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,76
|146.917.198
|% 9,92
|
|KERVN
|0,93
|1.015.819
|% 8,14
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,86
|40.473.454
|% -6,06
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|ULUSE
|154,10
|17.594.603
|% -3,75
|
|EREGL
|32,16
|2.873.273.934
|% 6,21
|
|THYAO
|103,10
|1.849.753.297
|% 1,28
|
|TUPRS
|420,50
|1.339.416.130
|% 3,19
|
|SASA
|142,60
|1.161.295.013
|% 4,93
|
|KRDMD
|12,56
|1.106.920.470
|% 3,72
|
|EKGYO
|4,61
|685.269.002
|% 1,77
|
|EREGL
|32,16
|2.873.273.934
|% 6,21
|
|KRDMD
|12,56
|1.106.920.470
|% 3,72
|
|ODAS
|9,01
|540.109.357
|% 4,04
|
|ISCTR
|8,78
|446.957.964
|% 0,92
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6210
|% 0,03
|
|Euro
|18,1997
|18,2072
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8441
|20,9486
|% 0,66
|
|Frank
|18,3703
|18,4810
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,90
|
|Altın Gr.
|986
|986
|10,98
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.623
|6.686
|52,00
|
|Yarım
|3.227
|3.271
|27,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.635
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,21
|
|B. Petrol
|96,74
|96,74
|2,07
|
Seans Raporu
11:06
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