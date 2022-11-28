***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.11.2022 17:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082617
BIST
16:524.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 85,62
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:5218,6190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:5219,4459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:521.051,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.051,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:52
|PCILT
|36,52
|45.025.762
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.178.796
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|21.939.814
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|406.537.962
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,68
|246.128.647
|% -9,81
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,54
|53.179.929
|% -8,48
|
|IHAAS
|87,40
|66.363.176
|% -8,15
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|THYAO
|116,10
|8.569.483.877
|% 2,02
|
|PETKM
|18,25
|4.578.555.772
|% 5,19
|
|EREGL
|42,22
|4.194.466.098
|% 0,81
|
|ASELS
|48,86
|3.967.504.730
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,52
|3.689.706.577
|% 2,63
|
|EKGYO
|6,99
|3.268.528.138
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.262.207.099
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,52
|3.689.706.577
|% 2,63
|
|YKBNK
|11,97
|3.575.095.757
|% 4,54
|
|VAKBN
|10,16
|2.657.302.702
|% 6,28
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6190
|% -0,08
|
|Euro
|19,4340
|19,4459
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4064
|22,5188
|% -0,30
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% -0,12
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-2,33
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07GMTAS
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 314, 086 adet işlem
-
17:06DOBUR
Yüzde 6.72 oranında artışla 54.80 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 459 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 86 artarak (% 1.61 ) 4, 348
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, TETMT, NTGAZ, VANGD, SNICA, SUNTK, ALFAS, IDEAS, PRKAB, VAKFN
-
17:05
TETMT, NUGYO, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında