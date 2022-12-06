***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.12.2022 16:36
kçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084846
BIST
16:374.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 28,98
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3718,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3719,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0363
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:371.066,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.511.779
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|408.352.026
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.175.943.234
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.722.244
|% -9,91
|
|ALKA
|42,60
|349.074.603
|% -8,82
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,10
|11.275.342.183
|% 5,36
|
|THYAO
|135,30
|7.615.251.728
|% -2,38
|
|EREGL
|42,54
|5.718.542.493
|% 0,24
|
|SISE
|40,12
|4.449.911.382
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,25
|3.669.135.374
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,10
|11.275.342.183
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,42
|3.120.955.823
|% 2,06
|
|ADESE
|1,86
|514.648.160
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,25
|3.669.135.374
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,23
|2.079.696.256
|% 0,79
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6396
|% 0,01
|
|Euro
|19,5782
|19,5851
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6949
|22,8087
|% 0,31
|
|Frank
|19,7680
|19,8871
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|10,43
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,62
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|0,15
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-1,02
|