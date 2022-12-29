***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.12.2022 11:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091097
BIST
14:245.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 92,98
|Açılış
|: 5.346
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:2418,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:2419,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0920
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:241.086,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.086,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ICBCT
|11,22
|54.981.226
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|934.132
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.862.905
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|8.306.638
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,12
|1.138.192.645
|% -7,14
|
|ULUFA
|11,94
|92.849.427
|% -6,72
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|SANKO
|24,20
|53.451.699
|% -4,27
|
|KOZAL
|586,60
|5.100.465.363
|% -1,69
|
|THYAO
|141,70
|4.028.796.193
|% 1,14
|
|ENKAI
|34,34
|3.306.271.791
|% 7,72
|
|PETKM
|19,83
|2.721.818.645
|% 4,15
|
|SISE
|42,44
|2.514.464.917
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,44
|2.275.224.983
|% 3,43
|
|YKBNK
|11,93
|1.697.121.307
|% 2,93
|
|PETKM
|19,83
|2.721.818.645
|% 4,15
|
|KRDMD
|18,15
|2.127.652.568
|% 3,42
|
|TSKB
|4,36
|462.205.320
|% 2,35
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7145
|18,7212
|% 0,06
|
|Euro
|20,0500
|20,0600
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4437
|22,5562
|% 0,10
|
|Frank
|20,1446
|20,2659
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9642
|4,9890
|% 0,04
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.346
|7.398
|8,00
|
|Yarım
|3.557
|3.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,17
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-1,05
|