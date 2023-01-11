***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 12:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahame
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100052
BIST
12:144.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -47,77
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
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5.091
En Düşük
4.889
12:1418,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:1420,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0349
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:141.137,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.137,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SDTTR
|56,65
|4.815.250
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.207.766
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|38.255.286
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,53
|179.674.370
|% 8,97
|
|POLTK
|1.737,60
|18.758.923
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.469.299
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,22
|240.675.314
|% -9,32
|
|NIBAS
|15,99
|33.431.461
|% -8,31
|
|THYAO
|131,10
|4.193.912.425
|% -0,08
|
|ASELS
|57,10
|2.461.315.558
|% -1,81
|
|EREGL
|38,24
|2.443.910.502
|% 1,00
|
|KRDMD
|17,97
|1.757.842.807
|% -0,94
|
|TUPRS
|482,80
|1.666.575.082
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,47
|1.249.478.000
|% -0,35
|
|KATMR
|2,09
|269.469.299
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,41
|1.088.873.465
|% -1,26
|
|KRDMD
|17,97
|1.757.842.807
|% -0,94
|
|SKBNK
|2,70
|244.195.533
|% -1,10
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7819
|18,7871
|% 0,07
|
|Euro
|20,1823
|20,1966
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7260
|22,8399
|% -0,08
|
|Frank
|20,2743
|20,3964
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,36
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|34,00
|
|Tam
|7.693
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.737
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|