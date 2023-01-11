***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 12:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahame
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100056
BIST
12:094.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:0918,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:0920,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:091.137,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.137,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SDTTR
|56,65
|4.742.568
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.181.948
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.948.086
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,49
|130.434.747
|% 8,39
|
|POLTK
|1.737,60
|18.479.170
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.012.828
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,26
|236.235.151
|% -9,15
|
|NIBAS
|15,93
|30.699.396
|% -8,66
|
|THYAO
|131,50
|4.106.356.761
|% 0,23
|
|EREGL
|38,24
|2.377.147.934
|% 1,00
|
|ASELS
|57,05
|2.374.397.562
|% -1,89
|
|KRDMD
|17,99
|1.689.501.007
|% -0,83
|
|TUPRS
|483,30
|1.643.954.549
|% 1,68
|
|EKGYO
|8,47
|1.233.212.105
|% -0,35
|
|KATMR
|2,09
|269.012.828
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,43
|1.046.884.778
|% -1,05
|
|KRDMD
|17,99
|1.689.501.007
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,70
|235.910.862
|% -1,10
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7820
|18,7841
|% 0,05
|
|Euro
|20,1799
|20,1920
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7184
|22,8324
|% -0,12
|
|Frank
|20,2676
|20,3897
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,02
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,06
|
|Cumhuriyet
|7.650
|7.766
|32,00
|
|Tam
|7.688
|7.743
|8,00
|
|Yarım
|3.735
|3.788
|4,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,46
|80,46
|0,36
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, TOASO
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, KOZAA
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 04 kaybederek (% -0.45 ) 4, 399
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, BALAT, SDTTR, ONCSM, PRDGS
-
12:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KATMR, POLTK