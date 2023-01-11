***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 12:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahame
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100057
BIST
12:464.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -22,76
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:4618,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:4620,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:461.138,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.138,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|SDTTR
|56,65
|5.113.229
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.264.381
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.355.321
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,56
|219.234.325
|% 9,41
|
|POLTK
|1.737,60
|19.636.411
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.582.916
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,26
|256.387.765
|% -9,15
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|THYAO
|131,50
|4.410.595.342
|% 0,23
|
|ASELS
|57,30
|2.614.466.086
|% -1,46
|
|EREGL
|38,34
|2.599.920.114
|% 1,27
|
|KRDMD
|18,05
|1.932.814.222
|% -0,50
|
|KOZAL
|566,10
|1.921.513.402
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,51
|1.321.415.203
|% 0,12
|
|KATMR
|2,09
|270.582.916
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,44
|1.191.082.263
|% -0,94
|
|KRDMD
|18,05
|1.932.814.222
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,71
|267.739.036
|% -0,73
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7854
|% 0,06
|
|Euro
|20,1745
|20,1809
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7394
|22,8534
|% -0,02
|
|Frank
|20,2778
|20,4000
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,07
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|34,00
|
|Tam
|7.688
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.735
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,23
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,62
|