***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 12:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahame
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100060
BIST
12:464.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -22,76
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:4618,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:4620,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:461.138,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.138,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:44
|SDTTR
|56,65
|5.070.175
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.262.618
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.355.321
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,59
|218.111.435
|% 9,84
|
|POLTK
|1.737,60
|19.636.411
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.483.250
|% -9,91
|
|SONME
|33,74
|2.309.370
|% -9,20
|
|GOZDE
|21,30
|255.019.479
|% -8,97
|
|THYAO
|131,50
|4.393.198.918
|% 0,23
|
|ASELS
|57,25
|2.598.949.710
|% -1,55
|
|EREGL
|38,36
|2.587.391.668
|% 1,32
|
|KRDMD
|18,07
|1.920.841.308
|% -0,39
|
|KOZAL
|567,90
|1.860.363.021
|% 0,87
|
|EKGYO
|8,52
|1.318.878.204
|% 0,24
|
|KATMR
|2,09
|270.483.250
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,45
|1.183.119.543
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,07
|1.920.841.308
|% -0,39
|
|SKBNK
|2,70
|266.226.596
|% -1,10
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,1763
|20,1838
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7619
|22,8761
|% 0,07
|
|Frank
|20,2894
|20,4117
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% 0,03
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.649
|7.764
|30,00
|
|Tam
|7.690
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.736
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|0,54
|