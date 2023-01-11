***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahame
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100063
BIST
12:464.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -22,76
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
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5.091
En Düşük
4.889
12:4618,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:4620,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 20,3200
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|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:461.138,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.138,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|SDTTR
|56,65
|5.132.547
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.264.381
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.355.321
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,56
|219.987.544
|% 9,41
|
|POLTK
|1.737,60
|19.636.411
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.634.223
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,26
|256.706.895
|% -9,15
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|THYAO
|131,40
|4.432.233.650
|% 0,15
|
|ASELS
|57,30
|2.624.487.378
|% -1,46
|
|EREGL
|38,36
|2.616.408.013
|% 1,32
|
|KOZAL
|563,50
|1.938.851.180
|% 0,09
|
|KRDMD
|18,05
|1.936.828.678
|% -0,50
|
|EKGYO
|8,52
|1.323.797.694
|% 0,24
|
|KATMR
|2,09
|270.634.223
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,44
|1.197.265.832
|% -0,94
|
|KRDMD
|18,05
|1.936.828.678
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,70
|267.797.919
|% -1,10
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7854
|% 0,06
|
|Euro
|20,1745
|20,1809
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7379
|22,8520
|% -0,03
|
|Frank
|20,2754
|20,3976
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,37
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.649
|7.764
|30,00
|
|Tam
|7.690
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.736
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|0,54
|