***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.03.2023 14:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127321
BIST
14:015.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,73
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0119,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0120,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0682
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:011.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.689.830
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.273.910
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|239.983.726
|% -9,87
|
|GEREL
|13,20
|122.693.448
|% -8,27
|
|PKENT
|126,80
|151.328.796
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,79
|48.142.122
|% -7,60
|
|EREGL
|37,34
|3.874.662.328
|% 0,65
|
|ASTOR
|59,05
|3.599.530.264
|% -2,40
|
|OYAKC
|41,08
|3.027.690.346
|% 7,26
|
|KRDMD
|20,04
|2.272.890.545
|% 2,61
|
|GOKNR
|22,94
|1.480.183.390
|% -3,21
|
|EKGYO
|6,96
|1.177.481.003
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,04
|2.272.890.545
|% 2,61
|
|EREGL
|37,34
|3.874.662.328
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,72
|1.127.542.443
|% 0,15
|
|OYAKC
|41,08
|3.027.690.346
|% 7,26
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0409
|19,0463
|% 0,04
|
|Euro
|20,7283
|20,7424
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,3253
|23,4423
|% 0,16
|
|Frank
|20,6872
|20,8118
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0545
|5,0799
|% 0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,84
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.187
|8.264
|4,00
|
|Yarım
|4.013
|4.044
|2,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|