***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2023 10:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225168
BIST
'
11:407.613
En Düşük
|Değişim
|: -1,76%
|| -136,14
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:4029,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0678
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0651
En Düşük
28,9161
11:4031,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0529
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:401.850,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.850,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EDIP
|20,60
|180.548.001
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|59.082.108
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|12.093.638
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|GRTRK
|43,60
|201.914.635
|% 6,08
|
|LIDER
|45,36
|76.326.147
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.301.824
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,18
|28.225.571
|% -8,82
|
|SASA
|44,02
|2.327.966.231
|% -7,91
|
|CATES
|87,90
|3.135.949.606
|% 5,14
|
|SASA
|44,02
|2.327.966.231
|% -7,91
|
|THYAO
|244,00
|1.916.283.166
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,80
|1.813.626.574
|% -1,18
|
|YKBNK
|20,38
|1.572.939.107
|% 0,69
|
|YKBNK
|20,38
|1.572.939.107
|% 0,69
|
|EKGYO
|7,20
|477.127.685
|% -2,70
|
|ISCTR
|22,44
|1.434.453.967
|% 0,09
|
|MOBTL
|4,89
|274.836.456
|% 4,04
|
|SASA
|44,02
|2.327.966.231
|% -7,91
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0651
|% 0,23
|
|Euro
|31,3756
|31,3869
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,2859
|36,4679
|% -0,14
|
|Frank
|33,0304
|33,2294
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7241
|7,7628
|% 0,21
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|930,83
|933,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,50
|977,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,63
|72,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,84
|1.981,18
|% 0,66
|