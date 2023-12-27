***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2023 13:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229652
BIST
'
15:567.340
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 40,62
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.344
15:5629,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1323
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
15:5632,5624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2226
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:561.953,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.953,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3965
|29,4070
|% 0,46
|
|Euro
|32,5555
|32,5661
|% 0,70
|
|Sterlin
|37,3218
|37,5090
|% 0,97
|
|Frank
|34,3071
|34,5138
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,08
|% 0,66
|
|Platin
|976,38
|978,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,85
|1.192,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,36
|80,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,36
|2.065,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09AKSGY
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 196 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 21 kaybederek (% -0.09 ) 7, 948
-
16:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
16:08
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BAYRK, MIATK
-
16:08XU100
Endeks 7, 311 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 44, 954.00 milyon TL de