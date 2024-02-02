***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2024 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246348
BIST
'
11:478.678
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 31,65
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:4730,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1228
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:4733,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1200
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:472.012,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,26
|Açılış
|: 2.012,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|930.947.221
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|270.423.776
|% 9,91
|
|EKOS
|62,40
|1.136.550.349
|% 9,00
|
|BRKVY
|68,35
|24.212.936
|% 8,06
|
|KBORU
|122,40
|51.525.504
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|282,00
|7.709.449.685
|% 2,73
|
|SAHOL
|78,35
|3.267.455.480
|% 6,74
|
|EREGL
|43,90
|1.993.124.503
|% 0,41
|
|CATES
|82,50
|1.974.072.170
|% -5,28
|
|AKBNK
|40,16
|1.903.719.996
|% 0,20
|
|ZOREN
|4,79
|553.505.259
|% 1,48
|
|EKGYO
|10,10
|930.550.900
|% -1,37
|
|AKFGY
|2,11
|168.573.773
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,50
|1.756.956.224
|% 0,63
|
|ISCTR
|25,96
|1.563.705.354
|% 0,39
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4527
|30,4564
|% 0,40
|
|Euro
|33,1637
|33,1775
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7454
|38,9398
|% 0,50
|
|Frank
|35,4159
|35,6292
|% 0,55
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|915,68
|917,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|969,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,83
|2.056,33
|% 0,66
|