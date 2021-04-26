***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarkredi kullanımıAlınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiT. Garanti Bankası A:.Ş 250.000 TL % 21 26/04/2021 27/04/2021 Kredi faizi kurucu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931076BIST