***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 15:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864265
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,46
|Açılış
|: 438,15
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|KARTN
|675,90
|26.828.037
|% -6,02
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|HALKB
|5,52
|167.448.245
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|ADESE
|2,17
|44.536.349
|% 0,93
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0541
|9,0995
|% 0,06
|
|Frank
|7,5995
|7,6453
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-18,09
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|2.885
|2.933
|-5,70
|
|Tam
|2.972
|3.019
|-10,30
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-2,80
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,21
|5,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,61
|