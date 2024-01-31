***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 18:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu - 31.12.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245135
BIST
'
17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0052
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
17:5833,0065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0675
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
33,0714
En Düşük
32,6691
17:582.003,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,42
|Açılış
|: 2.003,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
2.006,20
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EGPRO
|182,60
|113.180.315
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.890.335
|% 10,00
|
|CELHA
|26,68
|50.202.310
|% 9,98
|
|BAKAB
|94,50
|40.135.533
|% 9,95
|
|DOBUR
|78,45
|30.239.973
|% 9,95
|
|CMBTN
|2.336,00
|320.656.181
|% -4,69
|
|KENT
|500,00
|5.842.132
|% -4,40
|
|EMNIS
|108,00
|1.747.574
|% -4,17
|
|KERVN
|1,06
|1.360.944
|% -3,64
|
|DOGUB
|22,78
|137.668.797
|% -3,56
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|AKBNK
|39,54
|3.378.258.597
|% -0,30
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|TSPOR
|1,56
|162.561.404
|% 0,65
|
|PETKM
|21,72
|2.118.986.471
|% -0,28
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3433
|30,3474
|% -0,01
|
|Euro
|32,9959
|33,0072
|% 0,21
|
|Sterlin
|38,5273
|38,7205
|% 0,31
|
|Frank
|35,2596
|35,4720
|% 0,54
|
|Riyal
|8,0690
|8,1094
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|931,50
|932,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,15
|991,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,37
|81,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
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17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
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17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
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17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem