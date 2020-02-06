***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817426
BIST
17:24122.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 36,48
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:245,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:246,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:24301,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,57
|Açılış
|: 301,06
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.541.499
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|18.071.302
|% 13,71
|
|VESTL
|16,65
|485.047.882
|% 12,65
|
|AKMGY
|28,60
|6.184.878
|% 10,94
|
|OLMIP
|4,34
|17.514.286
|% 9,87
|
|DOKTA
|64,05
|19.987.146
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,73
|2.179.267.925
|% 0,82
|
|ODAS
|2,24
|707.051.297
|% 0,90
|
|SISE
|5,58
|646.497.104
|% 1,27
|
|SASA
|9,35
|644.778.865
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,13
|538.471.191
|% 4,33
|
|ODAS
|2,24
|707.051.297
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|271.700.601
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,94
|528.791.051
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,13
|538.471.191
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,71
|118.132.967
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7399
|7,7787
|% -0,08
|
|Frank
|6,1165
|6,1534
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,37
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,19
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|7,60
|
|Yarım
|958
|983
|3,67
|
|Çeyrek
|481
|492
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,60
|54,60
|-0,68
|