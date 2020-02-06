***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817429
BIST
17:29122.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 329,41
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:295,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:296,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:29301,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,61
|Açılış
|: 301,10
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.580.318
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,46
|69.052.809
|% 12,62
|
|VESTL
|16,57
|496.484.774
|% 12,11
|
|GYHOL
|29,60
|18.622.234
|% 10,86
|
|AKMGY
|28,46
|6.307.813
|% 10,40
|
|DOKTA
|64,05
|22.344.164
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|KRGYO
|3,24
|15.921.118
|% -7,16
|
|BURVA
|15,00
|339.714
|% -6,25
|
|THYAO
|14,73
|2.211.655.951
|% 0,82
|
|ODAS
|2,23
|708.002.993
|% 0,45
|
|SISE
|5,58
|647.811.532
|% 1,27
|
|SASA
|9,33
|647.737.484
|% -1,37
|
|YKBNK
|3,13
|540.803.305
|% 4,33
|
|ODAS
|2,23
|708.002.993
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,24
|272.032.462
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|534.654.537
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,13
|540.803.305
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,71
|118.846.140
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7373
|7,7761
|% -0,11
|
|Frank
|6,1166
|6,1535
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5913
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,42
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|9,63
|
|Yarım
|959
|984
|4,66
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,32
|