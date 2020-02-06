***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817430
BIST
17:44122.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 46,98
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:445,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:446,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:44301,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,22
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.765.202
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,52
|82.407.933
|% 13,33
|
|GYHOL
|29,64
|19.385.942
|% 11,01
|
|VESTL
|16,40
|514.836.065
|% 10,96
|
|OLMIP
|4,37
|20.831.625
|% 10,63
|
|DOKTA
|64,05
|22.756.198
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|348.639
|% -6,25
|
|DOBUR
|6,74
|4.507.916
|% -6,13
|
|THYAO
|14,73
|2.411.908.327
|% 0,82
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|SASA
|9,29
|666.257.020
|% -1,80
|
|SISE
|5,57
|654.779.670
|% 1,09
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|273.247.993
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,12
|550.843.461
|% 4,00
|
|TEKTU
|1,74
|294.210.822
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7419
|7,7807
|% -0,06
|
|Frank
|6,1239
|6,1608
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,20
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,27
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,90
|