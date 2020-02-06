***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817433
BIST
17:51122.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -43,03
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:515,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:516,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:51301,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,98
|Açılış
|: 301,47
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.771.401
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,48
|83.591.449
|% 12,86
|
|GYHOL
|29,82
|19.474.478
|% 11,69
|
|OLMIP
|4,37
|20.946.630
|% 10,63
|
|VESTL
|16,24
|520.495.531
|% 9,88
|
|DOKTA
|64,05
|22.782.523
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,71
|2.437.197.079
|% 0,68
|
|ODAS
|2,24
|723.393.556
|% 0,90
|
|SASA
|9,31
|671.320.069
|% -1,59
|
|SISE
|5,58
|658.104.796
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,94
|561.839.325
|% 1,38
|
|ODAS
|2,24
|723.393.556
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,24
|277.355.586
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|561.839.325
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,11
|554.295.229
|% 3,67
|
|TEKTU
|1,75
|296.045.102
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% -0,12
|
|Frank
|6,1227
|6,1596
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,69
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-0,58
|