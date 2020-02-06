***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817443
BIST
17:43122.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,01
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:435,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:436,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:43301,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,27
|Açılış
|: 301,76
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,47
|81.492.857
|% 12,74
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|UZERB
|2,33
|119.556
|% 9,39
|
|BASCM
|3,80
|41.790
|% 8,57
|
|DOKTA
|64,05
|22.650.516
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|KRGYO
|3,31
|16.200.121
|% -5,16
|
|THYAO
|14,75
|2.392.496.253
|% 0,96
|
|ODAS
|2,24
|717.130.814
|% 0,90
|
|SASA
|9,27
|659.258.097
|% -2,01
|
|SISE
|5,57
|654.229.611
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,10
|548.572.880
|% 3,33
|
|ODAS
|2,24
|717.130.814
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|273.135.235
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,93
|541.709.172
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,10
|548.572.880
|% 3,33
|
|TEKTU
|1,76
|293.148.371
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7394
|7,7782
|% -0,09
|
|Frank
|6,1230
|6,1598
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,09
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,87
|
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