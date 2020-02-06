***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817444
BIST
17:39122.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 182,87
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:395,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:396,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:39301,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,86
|Açılış
|: 301,35
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.764.611
|% 20,00
|
|OLMIP
|4,44
|19.733.113
|% 12,41
|
|GYHOL
|29,84
|19.220.758
|% 11,76
|
|VESTL
|16,41
|508.534.006
|% 11,03
|
|RYGYO
|9,32
|78.823.452
|% 10,95
|
|DOKTA
|64,05
|22.569.556
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|344.364
|% -6,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,80
|2.355.693.046
|% 1,30
|
|ODAS
|2,24
|715.451.519
|% 0,90
|
|SASA
|9,30
|652.212.905
|% -1,69
|
|SISE
|5,58
|650.383.353
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,11
|545.430.888
|% 3,67
|
|ODAS
|2,24
|715.451.519
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|272.543.832
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,93
|539.068.143
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,11
|545.430.888
|% 3,67
|
|TEKTU
|1,74
|291.546.432
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7378
|7,7766
|% -0,11
|
|Frank
|6,1172
|6,1540
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5912
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,09
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,87
|
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