***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817446
BIST
17:55122.238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -82,64
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:555,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:556,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:55301,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,83
|Açılış
|: 301,32
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.776.035
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,47
|85.742.430
|% 12,74
|
|GYHOL
|30,08
|19.820.988
|% 12,66
|
|OLMIP
|4,42
|21.596.334
|% 11,90
|
|IZTAR
|3,35
|1.528.436
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|22.936.947
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|KRGYO
|3,28
|16.453.760
|% -6,02
|
|THYAO
|14,72
|2.469.900.260
|% 0,75
|
|ODAS
|2,25
|729.238.082
|% 1,35
|
|SASA
|9,23
|679.688.647
|% -2,43
|
|SISE
|5,56
|663.351.893
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,10
|588.085.846
|% 3,33
|
|ODAS
|2,25
|729.238.082
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|281.948.601
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|563.696.051
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,10
|588.085.846
|% 3,33
|
|TEKTU
|1,75
|299.955.603
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% -0,12
|
|Frank
|6,1227
|6,1596
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,93
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|-0,94
|