***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.02.2020 17:24
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu-Ocak 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817445
BIST
18:00122.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -38,17
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:005,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
18:006,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
18:00300,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,48
|Açılış
|: 300,96
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.776.065
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,38
|20.393.793
|% 13,78
|
|RYGYO
|9,48
|88.467.720
|% 12,86
|
|OLMIP
|4,44
|22.186.058
|% 12,41
|
|IZTAR
|3,35
|1.528.436
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|22.959.877
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,35
|87.685
|% -6,96
|
|DOBUR
|6,70
|4.555.271
|% -6,69
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,73
|2.488.976.177
|% 0,82
|
|ODAS
|2,26
|747.784.230
|% 1,80
|
|SASA
|9,22
|686.626.527
|% -2,54
|
|SISE
|5,58
|670.004.167
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,10
|594.132.501
|% 3,33
|
|ODAS
|2,26
|747.784.230
|% 1,80
|
|CEMAS
|1,24
|286.155.873
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|582.751.804
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,10
|594.132.501
|% 3,33
|
|TEKTU
|1,75
|304.922.909
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7363
|7,7751
|% -0,13
|
|Frank
|6,1196
|6,1565
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,09
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,87
|