***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825277
BIST
10:55105.622
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -3.978,77
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:556,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:557,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1193
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:55330,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,95
|Açılış
|: 330,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,30
|62.821.944
|% 6,96
|
|YESIL
|14,74
|9.229.768
|% 4,84
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|5.282.558
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,43
|2.945.337
|% -11,04
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TGSAS
|4,95
|1.127.734
|% -8,50
|
|FENER
|10,57
|10.831.019
|% -8,33
|
|THYAO
|10,65
|272.888.971
|% -4,40
|
|ASELS
|28,58
|201.095.472
|% -4,22
|
|GARAN
|9,56
|98.387.633
|% -4,69
|
|PETKM
|3,44
|79.404.922
|% -2,82
|
|TUPRS
|91,95
|72.612.361
|% -2,96
|
|IHLGM
|1,32
|68.617.318
|% 1,54
|
|ODAS
|2,00
|71.469.564
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,39
|43.206.063
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,31
|70.909.466
|% -4,94
|
|KARSN
|1,80
|51.517.355
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0558
|8,0962
|% 1,84
|
|Frank
|6,5948
|6,6345
|% 2,11
|
|Riyal
|1,6283
|1,6364
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,51
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-11,41
|