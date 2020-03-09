***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825279
BIST
12:07105.870
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -3.730,22
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
12:076,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0924
12:076,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0544
|Açılış
|: 6,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
12:07327,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 327,71
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
326,25
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,94
|34.894.213
|% 11,30
|
|DEVA
|10,34
|89.080.133
|% 7,37
|
|SELEC
|6,74
|7.120.619
|% 5,31
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.089.143
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,50
|5.537.990
|% -9,64
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|DOCO
|421,00
|1.958.386
|% -8,85
|
|THYAO
|10,79
|397.766.378
|% -3,14
|
|ASELS
|28,74
|286.138.299
|% -3,69
|
|GARAN
|9,62
|145.603.813
|% -4,09
|
|PETKM
|3,45
|119.091.634
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,34
|105.263.578
|% -3,70
|
|IHLGM
|1,33
|80.068.202
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,34
|105.263.578
|% -3,70
|
|ODAS
|2,00
|89.378.580
|% -3,38
|
|KARSN
|1,82
|75.308.176
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|56.366.908
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9938
|8,0339
|% 1,06
|
|Frank
|6,5498
|6,5893
|% 1,42
|
|Riyal
|1,6213
|1,6294
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-8,58
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,10
|36,10
|-9,17
|