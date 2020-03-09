***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825281
BIST
10:37105.295
En Yüksek
|Değişim
|: -3,93%
|| -4.305,50
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
105.285
10:376,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0504
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:377,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,1466
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:37331,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,55
|Açılış
|: 331,27
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,56
|48.300.202
|% 9,66
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|ARMDA
|23,90
|970.989
|% 7,17
|
|YESIL
|14,74
|3.286.683
|% 4,84
|
|OYAYO
|6,61
|4.656.069
|% -14,93
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|ARSAN
|4,53
|1.937.075
|% -9,04
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|BURCE
|7,24
|1.031.610
|% -8,12
|
|THYAO
|10,75
|185.899.342
|% -3,50
|
|ASELS
|28,80
|126.232.679
|% -3,49
|
|GARAN
|9,60
|58.655.178
|% -4,29
|
|PETKM
|3,45
|54.523.840
|% -2,54
|
|ODAS
|1,99
|52.417.020
|% -3,86
|
|IHLGM
|1,31
|46.010.880
|% 0,77
|
|ODAS
|1,99
|52.417.020
|% -3,86
|
|KARSN
|1,81
|40.329.431
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,39
|27.563.075
|% -3,47
|
|THYAO
|10,75
|185.899.342
|% -3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0749
|8,1154
|% 2,08
|
|Frank
|6,6426
|6,6826
|% 2,86
|
|Riyal
|1,6320
|1,6402
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,01
|
|Altın Gr.
|332
|332
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|-11,36
|