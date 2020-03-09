***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825282
BIST
11:33105.731
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.869,69
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:336,1073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:336,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0806
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:33329,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,04
|Açılış
|: 329,76
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,89
|25.805.865
|% 9,89
|
|DEVA
|10,30
|82.475.187
|% 6,96
|
|SELEC
|6,74
|3.872.186
|% 5,31
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.914.368
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|4.671.982
|% -10,24
|
|DOCO
|417,50
|1.126.386
|% -9,61
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|BURVA
|14,80
|61.883
|% -9,20
|
|THYAO
|10,78
|344.913.016
|% -3,23
|
|ASELS
|28,60
|251.092.487
|% -4,16
|
|GARAN
|9,57
|122.339.419
|% -4,59
|
|PETKM
|3,44
|102.772.436
|% -2,82
|
|TUPRS
|92,15
|88.614.115
|% -2,74
|
|IHLGM
|1,33
|78.104.620
|% 2,31
|
|ODAS
|2,01
|83.797.436
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,32
|87.142.070
|% -4,53
|
|EKGYO
|1,40
|51.206.922
|% -2,78
|
|KARSN
|1,82
|64.944.286
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0335
|8,0738
|% 1,56
|
|Frank
|6,5932
|6,6329
|% 2,09
|
|Riyal
|1,6266
|1,6348
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,27
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-10,54
|
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