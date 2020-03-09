***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825285
BIST
10:47105.200
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.400,04
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:476,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0431
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:477,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1274
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:47331,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,72
|Açılış
|: 331,44
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|DEVA
|10,22
|55.894.320
|% 6,13
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|YESIL
|14,59
|3.716.927
|% 3,77
|
|OYAYO
|6,61
|5.095.773
|% -14,93
|
|TUCLK
|4,90
|6.150.688
|% -10,26
|
|ARSAN
|4,48
|2.486.732
|% -10,04
|
|IZMDC
|9,25
|198.158
|% -9,76
|
|QNBFB
|47,00
|167.690
|% -9,62
|
|THYAO
|10,55
|241.526.735
|% -5,30
|
|ASELS
|28,50
|169.108.078
|% -4,49
|
|GARAN
|9,54
|79.791.384
|% -4,89
|
|PETKM
|3,40
|65.558.285
|% -3,95
|
|ODAS
|1,99
|62.893.007
|% -3,86
|
|IHLGM
|1,30
|52.916.919
|% 0,00
|
|ODAS
|1,99
|62.893.007
|% -3,86
|
|KARSN
|1,79
|46.171.354
|% -3,24
|
|EKGYO
|1,39
|33.964.215
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,30
|55.899.496
|% -5,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0678
|8,1083
|% 1,99
|
|Frank
|6,6249
|6,6648
|% 2,58
|
|Riyal
|1,6295
|1,6377
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,51
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-11,41
|