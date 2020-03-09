***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825287
BIST
10:56105.599
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -4.001,31
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:566,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:567,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1204
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:56330,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,86
|Açılış
|: 330,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,34
|63.429.466
|% 7,37
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|BRKSN
|3,66
|16.525.123
|% 3,39
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|5.320.777
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|3.147.391
|% -10,64
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TGSAS
|4,94
|1.135.890
|% -8,69
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|THYAO
|10,64
|275.595.492
|% -4,49
|
|ASELS
|28,58
|204.124.442
|% -4,22
|
|GARAN
|9,57
|100.282.403
|% -4,59
|
|PETKM
|3,44
|80.096.349
|% -2,82
|
|TUPRS
|91,75
|74.304.523
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,33
|68.996.305
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|71.582.926
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,39
|43.323.471
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,31
|71.544.022
|% -4,94
|
|KARSN
|1,81
|51.581.556
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0605
|8,1009
|% 1,90
|
|Frank
|6,5995
|6,6393
|% 2,19
|
|Riyal
|1,6291
|1,6373
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,10
|
|Altın Gr.
|332
|333
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|-11,39
|