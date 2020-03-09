***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825291
BIST
11:34105.686
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -3.914,19
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:346,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:346,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0835
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:34329,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,94
|Açılış
|: 329,76
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,02
|24.146.372
|% 13,56
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,40
|81.390.572
|% 8,00
|
|SELEC
|6,86
|3.561.434
|% 7,19
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.901.783
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|4.613.193
|% -10,24
|
|IZMDC
|9,22
|1.309.512
|% -10,05
|
|DOCO
|417,00
|1.112.195
|% -9,72
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,82
|342.232.431
|% -2,87
|
|ASELS
|28,60
|249.639.923
|% -4,16
|
|GARAN
|9,57
|121.986.430
|% -4,59
|
|PETKM
|3,45
|102.362.646
|% -2,54
|
|TUPRS
|92,15
|88.506.749
|% -2,74
|
|IHLGM
|1,33
|77.707.595
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|83.786.612
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,32
|86.812.066
|% -4,53
|
|EKGYO
|1,39
|51.160.348
|% -3,47
|
|KARSN
|1,82
|64.692.063
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0366
|8,0769
|% 1,60
|
|Frank
|6,5884
|6,6281
|% 2,02
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,55
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,95
|34,95
|-10,32
|