***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825292
BIST
10:53105.572
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -4.028,58
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:536,1314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:537,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1276
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:53331,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,51
|Açılış
|: 331,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|DEVA
|10,32
|60.500.960
|% 7,17
|
|YESIL
|14,85
|7.974.090
|% 5,62
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.213.074
|% -14,93
|
|CCOLA
|37,80
|2.075.983
|% -12,70
|
|GSDDE
|2,09
|106.170
|% -12,18
|
|IZMDC
|9,25
|198.158
|% -9,76
|
|QNBFB
|47,00
|204.301
|% -9,62
|
|ODAS
|1,99
|66.314.950
|% -3,86
|
|IHLGM
|1,33
|60.657.906
|% 2,31
|
|TKNSA
|7,47
|23.909.788
|% -8,57
|
|PGSUS
|46,50
|21.238.942
|% -3,29
|
|ADESE
|1,48
|20.585.152
|% -2,63
|
|IHLGM
|1,33
|60.657.906
|% 2,31
|
|TUCLK
|4,98
|6.922.837
|% -8,79
|
|BNTAS
|2,52
|3.223.588
|% -6,67
|
|HDFGS
|2,10
|2.165.745
|% -6,25
|
|PEKGY
|2,65
|1.940.202
|% -4,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0759
|8,1164
|% 2,10
|
|Frank
|6,6271
|6,6671
|% 2,62
|
|Riyal
|1,6306
|1,6388
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,51
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|-11,41
|