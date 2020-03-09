***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825294
BIST
10:46105.365
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -4.235,21
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:466,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:467,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1264
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:46330,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,14
|Açılış
|: 330,86
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|DEVA
|10,10
|57.172.121
|% 4,88
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|YESIL
|14,53
|4.783.962
|% 3,34
|
|OYAYO
|6,61
|5.155.560
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|2.556.861
|% -10,24
|
|IZMDC
|9,25
|198.158
|% -9,76
|
|TUCLK
|4,94
|6.420.268
|% -9,52
|
|TKNSA
|7,40
|20.927.205
|% -9,42
|
|THYAO
|10,61
|253.158.437
|% -4,76
|
|ASELS
|28,52
|173.946.797
|% -4,42
|
|GARAN
|9,54
|83.024.190
|% -4,89
|
|PETKM
|3,42
|68.198.447
|% -3,39
|
|ODAS
|2,00
|64.527.940
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,30
|53.886.272
|% 0,00
|
|ODAS
|2,00
|64.527.940
|% -3,38
|
|KARSN
|1,79
|48.858.049
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,30
|59.951.367
|% -5,35
|
|EKGYO
|1,39
|34.070.001
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0686
|8,1091
|% 2,00
|
|Frank
|6,6212
|6,6610
|% 2,52
|
|Riyal
|1,6298
|1,6379
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,10
|
|Altın Gr.
|332
|333
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|-11,39
|