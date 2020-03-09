***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825290
BIST
11:03105.608
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -3.992,11
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:036,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:037,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1220
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:03331,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,56
|Açılış
|: 331,28
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,85
|18.377.979
|% 8,76
|
|DEVA
|10,36
|64.535.143
|% 7,58
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|5.424.885
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,48
|3.183.667
|% -10,04
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|IZMDC
|9,40
|200.941
|% -8,29
|
|THYAO
|10,64
|276.999.248
|% -4,49
|
|ASELS
|28,58
|205.253.456
|% -4,22
|
|GARAN
|9,55
|101.484.011
|% -4,79
|
|PETKM
|3,43
|80.998.059
|% -3,11
|
|TUPRS
|91,65
|75.117.201
|% -3,27
|
|IHLGM
|1,32
|69.437.495
|% 1,54
|
|ODAS
|2,00
|71.661.761
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,39
|46.552.240
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,31
|75.095.497
|% -4,94
|
|KARSN
|1,80
|51.713.674
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0736
|8,1141
|% 2,07
|
|Frank
|6,6174
|6,6573
|% 2,47
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|7,38
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|-11,94
|