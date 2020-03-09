***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825278
BIST
11:02105.572
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -4.028,53
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:026,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:027,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1210
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:02331,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,76
|Açılış
|: 331,45
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,48
|69.546.328
|% 8,83
|
|BRKSN
|3,85
|18.377.979
|% 8,76
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|ARMDA
|23,00
|2.366.604
|% 3,14
|
|OYAYO
|6,61
|5.511.456
|% -14,93
|
|IZMDC
|9,15
|389.689
|% -10,73
|
|ARSAN
|4,46
|3.343.886
|% -10,44
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|FENER
|10,57
|11.472.846
|% -8,33
|
|THYAO
|10,64
|282.417.428
|% -4,49
|
|ASELS
|28,58
|211.025.722
|% -4,22
|
|GARAN
|9,58
|105.426.348
|% -4,49
|
|PETKM
|3,43
|87.235.947
|% -3,11
|
|TUPRS
|91,80
|78.077.599
|% -3,11
|
|IHLGM
|1,33
|70.779.263
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|74.057.036
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,39
|46.803.411
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,30
|75.872.591
|% -5,35
|
|KARSN
|1,80
|52.475.418
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0564
|8,0969
|% 1,85
|
|Frank
|6,5934
|6,6331
|% 2,09
|
|Riyal
|1,6285
|1,6366
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|5,30
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|-11,39
|