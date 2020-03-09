***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Şubat 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825286
BIST
10:39105.246
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -4.354,94
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
105.198
10:396,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:397,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1402
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:39331,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,82
|Açılış
|: 331,55
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,34
|53.365.497
|% 7,37
|
|BRKSN
|3,80
|7.680.245
|% 7,34
|
|YESIL
|14,74
|3.286.683
|% 4,84
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|4.967.473
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,48
|2.292.842
|% -10,04
|
|IZMDC
|9,25
|198.158
|% -9,76
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TKNSA
|7,43
|17.484.309
|% -9,06
|
|THYAO
|10,66
|213.420.175
|% -4,31
|
|ASELS
|28,60
|150.263.689
|% -4,16
|
|GARAN
|9,57
|70.553.682
|% -4,59
|
|PETKM
|3,42
|60.817.016
|% -3,39
|
|ODAS
|1,99
|59.030.763
|% -3,86
|
|IHLGM
|1,32
|48.133.923
|% 1,54
|
|ODAS
|1,99
|59.030.763
|% -3,86
|
|KARSN
|1,80
|43.966.115
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,39
|33.215.261
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,30
|47.688.681
|% -5,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0698
|8,1103
|% 2,02
|
|Frank
|6,6301
|6,6701
|% 2,66
|
|Riyal
|1,6304
|1,6385
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,01
|
|Altın Gr.
|332
|332
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|-11,36
|