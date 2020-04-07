***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 09:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Mart 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835607
BIST
11:2794.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 1.966,36
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:276,7450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:277,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:27357,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,23
|Açılış
|: 357,86
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.723.114
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.025.784
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.873.661
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|SNGYO
|1,01
|60.922
|% -1,94
|
|GARAN
|7,97
|342.714.253
|% 2,71
|
|THYAO
|9,46
|328.351.352
|% 3,16
|
|ASELS
|24,20
|252.700.695
|% 2,11
|
|PGSUS
|39,80
|247.770.440
|% 8,68
|
|SASA
|9,66
|208.753.042
|% 4,32
|
|YKBNK
|1,90
|149.432.677
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,09
|55.931.694
|% 2,83
|
|TSKB
|0,95
|48.549.637
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,20
|56.578.556
|% 1,69
|
|GSRAY
|2,42
|106.723.114
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2660
|8,3075
|% 0,04
|
|Frank
|6,8822
|6,9237
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7825
|1,7914
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.653
|-9,42
|
|Altın Gr.
|356
|357
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|0,54
|
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