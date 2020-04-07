***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 09:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Mart 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835605
BIST
13:4394.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 1.989,56
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:436,7612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:437,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:43359,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,29
|Açılış
|: 359,70
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|364.682.181
|% 9,99
|
|TACTR
|2,87
|89.128
|% 9,96
|
|BERA
|3,11
|32.613.713
|% 9,89
|
|IZTAR
|2,71
|190.760
|% 9,72
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|SANEL
|4,30
|14.132
|% -4,44
|
|CEOEM
|5,73
|12.880.837
|% -2,88
|
|RALYH
|7,09
|1.294.210
|% -1,94
|
|AVISA
|12,44
|819.984
|% -1,11
|
|IHLGM
|1,08
|92.200.168
|% 1,89
|
|HUBVC
|21,20
|73.695.106
|% 5,58
|
|NATEN
|17,80
|45.498.736
|% 3,25
|
|ARDYZ
|14,98
|42.156.268
|% 3,96
|
|ULUUN
|4,65
|39.004.152
|% 4,73
|
|IHLGM
|1,08
|92.200.168
|% 1,89
|
|HDFGS
|1,90
|21.811.597
|% 4,97
|
|BERA
|3,11
|32.613.713
|% 9,89
|
|MTRYO
|2,60
|24.055.954
|% 1,96
|
|ULUUN
|4,65
|39.004.152
|% 4,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2914
|8,3330
|% 0,35
|
|Frank
|6,9133
|6,9550
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|-4,45
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|34,00
|34,00
|0,95
|