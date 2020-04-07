***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 09:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu-Mart 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835617
BIST
12:2093.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.590,67
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:206,7551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:207,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:20360,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,72
|Açılış
|: 360,27
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|5.988.655
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.229.344
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|14.832.896
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|216.533
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,93
|438.026.577
|% 2,19
|
|THYAO
|9,41
|396.074.089
|% 2,62
|
|ASELS
|24,02
|340.522.120
|% 1,35
|
|PGSUS
|39,60
|283.849.482
|% 8,14
|
|SASA
|9,56
|280.021.147
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,90
|199.417.458
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|74.008.037
|% 0,94
|
|TSKB
|0,94
|53.608.289
|% 1,08
|
|GSRAY
|2,41
|134.149.549
|% 9,55
|
|GARAN
|7,93
|438.026.577
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2926
|8,3342
|% 0,36
|
|Frank
|6,9178
|6,9595
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7927
|1,8017
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-7,24
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,79
|33,79
|0,74
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, PETKM
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1583, 82 artarak (% 1.82 ) 88, 632
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, IZTAR, EKIZ, KERVN, TACTR, IDEAS
-
12:28
RTALB, GMSTR, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında