***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843629
BIST
14:4998.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 250,20
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:497,1173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:497,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:49393,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 393,26
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|5.461.500
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.408.005
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|36.787.930
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,55
|895.919.221
|% -1,92
|
|GARAN
|8,02
|518.866.902
|% 0,00
|
|HALKB
|5,45
|430.764.297
|% 5,01
|
|AFYON
|2,87
|411.341.823
|% 3,24
|
|PETUN
|22,20
|382.375.078
|% 0,36
|
|KRDMD
|2,55
|895.919.221
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,12
|334.989.955
|% -0,47
|
|AFYON
|2,87
|411.341.823
|% 3,24
|
|HALKB
|5,45
|430.764.297
|% 5,01
|
|VAKBN
|4,64
|357.481.969
|% 3,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7776
|8,8217
|% 0,06
|
|Frank
|7,2931
|7,3371
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8884
|1,8979
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,07
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.573
|3,70
|
|Tam
|2.593
|2.640
|3,70
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,80
|
|Çeyrek
|631
|645
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,38
|