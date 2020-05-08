***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 15:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843631
BIST
14:4898.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 261,97
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:487,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:487,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:48393,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,57
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|5.482.261
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.408.005
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|37.009.043
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,55
|898.294.664
|% -1,92
|
|GARAN
|8,02
|519.652.249
|% 0,00
|
|HALKB
|5,45
|445.294.632
|% 5,01
|
|AFYON
|2,87
|413.997.420
|% 3,24
|
|PETUN
|22,06
|383.317.239
|% -0,27
|
|KRDMD
|2,55
|898.294.664
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,13
|335.026.743
|% 0,00
|
|AFYON
|2,87
|413.997.420
|% 3,24
|
|HALKB
|5,45
|445.294.632
|% 5,01
|
|VAKBN
|4,64
|360.365.743
|% 3,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7803
|8,8243
|% 0,09
|
|Frank
|7,2943
|7,3382
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8885
|1,8980
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.570
|1,30
|
|Tam
|2.591
|2.637
|1,30
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,60
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|0,16
|
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