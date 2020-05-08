GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7823
|8,8264
|% 0,11
|Frank
|7,2962
|7,3401
|% 0,17
|Riyal
|1,8888
|1,8983
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
Seans Raporu
- 15:17XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 368, 78 artarak (% 0.32 ) 115, 302
- 15:17XU100 Endeks 98, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 7, 837.00 milyon TL de
- 15:16AKGUV Yüzde 4.07 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 643, 792 adet işlem
- 15:15METAL Yüzde 9.52 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 882 adet işlem
- 15:13DOBUR Yüzde 8.11 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 981, 352 adet işlem