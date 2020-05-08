GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|KUTPO
|15,97
|5.485.919
|% 9,99
|GLRYH
|16,73
|65.408.021
|% 9,99
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7731
|8,8171
|% 0,01
|Frank
|7,2876
|7,3315
|% 0,05
|Riyal
|1,8866
|1,8960
|% -0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
Seans Raporu
- 15:07XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 262, 89 artarak (% 0.29 ) 92, 365
- 15:07 Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, EGCEY, BRKO, AYES, METAL, EKIZ, TKURU, ARTI, EGCYO, SELGD
- 15:07 GYHOL, ARENA, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:07 IDEAS, HDFGS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:07 Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem